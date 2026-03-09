Die beabsichtige strategische Übernahme soll die relationale Datenplattform von MariaDB mit der extremen In-Memory-Geschwindigkeit für die KI-Anwendungen der nächsten Generation zusammenführen

Die MariaDB plc gab heute bekannt, dass sie eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme der GridGain Systems, Inc., dem Pionier im Bereich In-Memory-Computing und Entwickler der Open-Source-Technologie Apache Ignite, unterzeichnet hat. Durch die Zusammenführung der KI-fähigen relationalen Datenbank von MariaDB mit der skalierbaren In-Memory-Leistung von GridGain setzt MariaDB einen neuen Industriestandard: eine Dateninfrastruktur mit Latenzen im Submillisekundenbereich für das agentische Zeitalter.

Die KI-Latenzlücke schließen

Während Unternehmen den Schritt von passiven Chatbots zu agentischer KI vollziehen autonomen Systemen, die selbstständig analysieren, planen und handeln geraten klassische Datenarchitekturen an ihre Belastungsgrenze. KI-Agenten benötigen Zugriff auf enorme Datenmengen in Echtzeit und ohne Reibungsverluste. Diese Übernahme schließt genau diese Lücke,denn sie vereint:

Die Zuverlässigkeit von MariaDB: Bewährte, ACID-konforme Transaktionssicherheit für hochsensible Daten, mit nativer Vektor-Integration und KI-Support.

Die Geschwindigkeit von GridGain: Extreme Skalierbarkeit und In-Memory-Verarbeitung, die die leistungshemmende Abhängigkeit von Festplattenspeichern eliminiert.

"Der Aufstieg agentischer Workloads stellt beispiellose Anforderungen an Unternehmensinfrastrukturen. Die Anforderungen explodieren förmlich und erfordern ein Maß an Skalierung sowie Latenzen im Submillisekundenbereich, für das traditionelle Systeme schlicht nicht ausgelegt sind", sagt Rohit de Souza, CEO von MariaDB plc. "Durch die Integration von MariaDBs Plattform mit dem In-Memory-Data-Grid von GridGain erreichen wir eine neue Leistungsklasse. Damit bieten wir eine leistungsstarke, skalierbare und offene Alternative zur starren Herstellerabhängigkeit bei Oracle sowie zur fragmentierten Komplexität von Hyperscalern."

MariaDB wird von Tausenden Unternehmen und Millionen Entwicklern weltweit genutzt und bietet einen nahtlosen Upgrade-Pfad von Oracle MySQL sowie eine vereinfachte Migration für Organisationen, die sich von Oracle lösen möchten.

Datenintensive Marktführer unterstützen

Mit der Übernahme wird MariaDB eine exklusive Liste globaler Marktführer unterstützen, die auf dauerhaft verfügbare und extrem schnelle Daten angewiesen sind, darunter:

Finanzdienstleistungen: American Express, Barclays, BNP Paribas, Citi, DBS, Deutsche Bank, RBC und State Street Corporation.

Technologie: HPE, Motorola Solutions und Red Hat.

Telekommunikation: Nokia, Optiva, Reliance Jio, Telecom Italia, Verizon und Virgin Media O2.

Logistik und Dienstleistungen: American Airlines, UPS, XPO Logistics und 24 Hour Fitness.

Eine einheitliche Plattform für eine hybride Welt

Das Agentic Enterprise lebt vom unmittelbaren Datenzugriff ohne Kompromisse bei Datensicherheit oder Zuverlässigkeit. Hyperscaler bieten entsprechende Funktionen häufig als separate, voneinander getrennte Dienste an. Die Integration von MariaDB und GridGain ersetzt diese Fragmentierung durch eine einheitliche Hybrid-Cloud-Plattform, die transaktionale, analytische und KI-Anwendungsfälle in einem einzigen Hochleistungssystem vereint unterstützt durch verlässlichen Enterprise-Support aus einer Hand.

"Unternehmen können sich die durch isolierte Datenarchitekturen verursachten Latenzen nicht mehr leisten. Mit MariaDB und GridGain erhalten unsere Kunden eine einheitliche Plattform, die das Beste aus beiden Welten bietet Performance und Skalierung, ohne auf Datensicherheit verzichten zu müssen", sagt Lalit Ahuja, CTO von GridGain, Systems Inc. "Der kombinierte Technologie-Stack schafft eine zentrale Voraussetzung für agentische Unternehmen: leistungsstarke und zugleich zuverlässige Datenverarbeitung als Grundlage für die nächste Generation von KI-Anwendungen."

GridGain ist eine führende Plattform für In-Memory-Computing und der Initiator der Open-Source-Software Apache Ignite. GridGain ermöglicht Unternehmen die Echtzeitverarbeitung großer Datenmengen. Die Plattform bietet Sicherheit, Hochverfügbarkeit, verteilte Verarbeitung, Managementfunktionen sowie Integrationen und unterstützt Organisationen dabei, höchste Performance und Skalierbarkeit für anspruchsvollste Anwendungen zu erreichen.

Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt üblicher Vollzugsbedingungen.

Über MariaDB

MariaDB hat sich zum Ziel gesetzt, die Einschränkungen und die Komplexität proprietärer Datenbanken zu beseitigen, damit Unternehmen ihre Ressourcen auf das Wesentliche konzentrieren können die schnelle Entwicklung innovativer, kundenorientierter Anwendungen. Organisationen profitieren von einer vollständigen Hybrid-Datenbankplattform aus einer Hand, die innerhalb weniger Minuten für transaktionale, analytische, hybride und KI-Anwendungsfälle bereitgestellt werden kann. Unternehmen wie Deutsche Bank, DBS, Nokia, Red Hat, Samsung und Virgin Media O2 vertrauen auf MariaDB. Die Plattform schafft Mehrwert ohne die finanzielle Belastung traditioneller Datenbankanbieter. Weitere Informationen unter mariadb.com.

