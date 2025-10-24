Die Nürnberger wagen den großen Sprung über den Atlantik. Exasol (ISIN DE000A0LR9G9) hat sich mit MariaDB einen Partner geangelt, der Türen öffnen könnte. Denn die Kollaboration verspricht Zugang zu einer Nutzerbasis von über einer Milliarde Software-Downloads. Das klingt beeindruckend und könnte vor allem auf dem wichtigen US-Markt für frischen Wind sorgen. Gemeinsame Sache mit MariaDB: Die Partnerschaft folgt einem klaren Konzept. Exasol integriert seine Analytics Engine in die MariaDB Enterprise Platform. Das Ergebnis trägt den Namen MariaDB Exa und soll ab sofort verfügbar sein. Die technische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
