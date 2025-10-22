EQS-News: EXASOL AG
Exasol gibt strategische Partnerschaft mit MariaDB bekannt, um Marktpräsenz auszubauen und internationales Wachstum zu beschleunigen
Im Rahmen der Partnerschaft wird die Exasol Analytics Engine in die MariaDB Enterprise Platform integriert und als gemeinsame Lösung unter dem Namen MariaDB Exa (Powered by Exasol) angeboten. Die Zusammenarbeit ermöglicht leistungsstarke Analysen direkt auf Basis von Betriebsdaten und kombiniert die Stärken der Transaktionsdatenbankplattform von MariaDB mit der Analysetechnologie von Exasol, um Echtzeit-Einblicke aus Betriebsdaten bis hin zu KI-Daten im Petabyte-Bereich zu liefern.
Die MariaDB Exa-Lösung ist ab sofort als Zusatzoption zur MariaDB Enterprise Platform Version 2026 verfügbar, mit Plänen, das Angebot in MariaDB Cloud zu integrieren.
MariaDB möchte die Einschränkungen und Komplexität proprietärer Datenbanken beseitigen, damit Unternehmen wieder in das investieren können, was wirklich zählt - die schnelle Entwicklung innovativer, kundenorientierter Anwendungen. Unternehmen können sich auf eine einzige, vollständige Cloud-Datenbankplattform für alle ihre Anforderungen verlassen, die innerhalb weniger Minuten für Transaktions-, Analyse-, Hybrid- und KI-Anwendungsfälle bereitgestellt werden kann. MariaDB genießt das Vertrauen von Unternehmen wie der Deutschen Bank, der DBS Bank, Red Hat, ServiceNow und Samsung und bietet Kunden einen Mehrwert ohne die finanzielle Belastung durch herkömmliche Datenbankanbieter. Weitere Informationen finden Sie unter mariadb.com.
Die Exasol AG (ETR: EXL) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Datenbanktechnologie mit Sitz in Deutschland, spezialisiert auf On-Premises- und hybride IT-Umgebungen. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen für Kunden aus stark regulierten Branchen sowie dem öffentlichen Sektor, die digitale Souveränität und die Einhaltung der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) gewährleisten.
Exasol ist die weltweit leistungsstärkste Analytics Engine, die speziell für die Bewältigung komplexer Daten-Workloads entwickelt wurde und ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.
Exasol wird von Unternehmen auf der ganzen Welt in unterschiedlichsten Branchen für seine herausragende Leistung und Zuverlässigkeit geschätzt. Dank In-Memory-Computing, Massively Parallel Processing (MPP), selbstoptimierender Technologie und fortschrittlichen AI-Funktionen macht Exasol komplexe Analysen einfach.
Unternehmen können so den maximalen Nutzen aus ihren Daten ziehen und gleichzeitig die Betriebskosten minimieren. Ob als eigenständiges Data Warehouse, Analytics Accelerator oder Enabler für AI/ML-Modelle - Exasol ermöglicht leistungsstarke und zuverlässige Analysen in On-Premises- und hybriden Umgebungen.
Für weitere Informationen darüber, wie Exasol Ihre Datenanalysefähigkeiten transformieren kann, besuchen Sie www.exasol.com.
