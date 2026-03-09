TotalEnergies: Öl-Krise sorgt für Kurssprünge

Die jüngsten Quartalszahlen des Ölkonzerns präsentierten sich durchweg solide. Im vierten Quartal 2025 erzielte TotalEnergies einen operativen Cashflow ohne Working Capital von 7,2 Milliarden US-Dollar, während das bereinigte Nettoergebnis bei 3,84 Milliarden US-Dollar lag. Auf Gesamtjahressicht belief sich der operative Cashflow 2025 auf 27,8 Milliarden US-Dollar, das bereinigte Nettoergebnis erreichte 15,6 Milliarden US-Dollar. Die Bilanz blieb dabei robust: Zum Jahresende lag das Gearing bei komfortablen 15 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2025 ist eine Dividende von 3,40 Euro je Aktie vorgesehen, was einer Erhöhung um 5,6 Prozent entspricht.
Strategisch fokussiert sich der Konzern weiterhin auf renditestarke Upstream-Aktivitäten sowie den konsequenten Ausbau von Stromerzeugung und Speicherlösungen. Im Jahr 2025 investierte TotalEnergies insgesamt 17,1 Milliarden US-Dollar, davon 37 Prozent in neue Öl- und Gasprojekte sowie rund 3,5 Milliarden US-Dollar in den Bereich Low Carbon Energies. Die Upstream-Produktion stieg 2025 um 3,9 Prozent; im vierten Quartal lag die Öl- und Gasförderung bei 2,545 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag. In Deutschland unterstreicht der Deal mit AllianzGI über elf Batteriespeicherprojekte mit einer Gesamtkapazität von 789 Megawatt die Ambitionen des Konzerns im Bereich Energiespeicherung.
Am Analystentisch überwiegt Zuversicht. J P Morgan sieht 75 Euro, Jefferies 78 Euro, Berenberg bleibt mit 62 Euro vorsichtiger. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 69,38 Euro.
TotalEnergies SE Tageschart
Betrachtungszeitraum: 09.03.2021- 09.03.2026. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: ariva.de
Charttechnisches Bild
Tradingmöglichkeiten
Turbo Open End Bull auf SAP SE
|Basiswert Name
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|TotalEnergies SE
|HB60D0
|2,29
|68,15
|45,719581 EUR
|3,03
|Open End
|TotalEnergies SE
|UN47DJ
|0,8
|68,15
|60,313918 EUR
|8,56
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.03.2026; 13:55 Uhr
Turbo Open End Bear auf SAP SE
|Basiswert Name
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|TotalEnergies SE
|UN3YB7
|0,69
|68,15
|74,840699 EUR
|-9,95
|Open End
|TotalEnergies SE
|UN5AZ9
|1,7
|68,15
|84,971259 EUR
|-4,02
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.03.2026; 13:55 Uhr
