TotalEnergies: Öl-Krise sorgt für Kurssprünge

Der jüngste Kursanstieg der TotalEnergies-Aktie ist in erster Linie auf den deutlichen Anstieg der Ölpreise zurückzuführen. Die Eskalation im Nahen Osten sowie zunehmende Sorgen um den Transit durch die Straße von Hormus haben die Rohölpreise spürbar verteuert, wovon Energieaktien entsprechend profitierten.

Die jüngsten Quartalszahlen des Ölkonzerns präsentierten sich durchweg solide. Im vierten Quartal 2025 erzielte TotalEnergies einen operativen Cashflow ohne Working Capital von 7,2 Milliarden US-Dollar, während das bereinigte Nettoergebnis bei 3,84 Milliarden US-Dollar lag. Auf Gesamtjahressicht belief sich der operative Cashflow 2025 auf 27,8 Milliarden US-Dollar, das bereinigte Nettoergebnis erreichte 15,6 Milliarden US-Dollar. Die Bilanz blieb dabei robust: Zum Jahresende lag das Gearing bei komfortablen 15 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2025 ist eine Dividende von 3,40 Euro je Aktie vorgesehen, was einer Erhöhung um 5,6 Prozent entspricht. Strategisch fokussiert sich der Konzern weiterhin auf renditestarke Upstream-Aktivitäten sowie den konsequenten Ausbau von Stromerzeugung und Speicherlösungen. Im Jahr 2025 investierte TotalEnergies insgesamt 17,1 Milliarden US-Dollar, davon 37 Prozent in neue Öl- und Gasprojekte sowie rund 3,5 Milliarden US-Dollar in den Bereich Low Carbon Energies. Die Upstream-Produktion stieg 2025 um 3,9 Prozent; im vierten Quartal lag die Öl- und Gasförderung bei 2,545 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag. In Deutschland unterstreicht der Deal mit AllianzGI über elf Batteriespeicherprojekte mit einer Gesamtkapazität von 789 Megawatt die Ambitionen des Konzerns im Bereich Energiespeicherung. Am Analystentisch überwiegt Zuversicht. J P Morgan sieht 75 Euro, Jefferies 78 Euro, Berenberg bleibt mit 62 Euro vorsichtiger. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 69,38 Euro.

TotalEnergies SE Tageschart

Betrachtungszeitraum: 09.03.2021- 09.03.2026. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: ariva.de

Charttechnisches Bild

Seit sich die Stimmung im Nahen Osten rund um den Iran zu Jahresbeginn eingetrübt hat und die Ölpreise in der Folge deutlich anzogen, drehte auch die TotalEnergies Aktie spürbar nach oben. Bis zum Hoch Anfang März bei knapp 73 Euro summierte sich das Plus auf rund 30 Prozent. Danach kühlte die Bewegung ab, der Kurs gab etwa 7 Prozent nach und pendelt derzeit um 68 Euro. Als erste Unterstützungszone rücken die markanten Hochs aus April 2024 in den Blick. Insgesamt bleibt das Papier in einem langfristigen Aufwärtstrend. Der kurzfristige Trend wird zusätzlich gestützt, weil sowohl die 100 Tage Linie als auch die 200 Tage Linie deutlich unter dem aktuellen Kurs verlaufen und damit den technischen Rückenwind unterstreichen.

Tradingmöglichkeiten

Turbo Open End Bull auf SAP SE

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit TotalEnergies SE HB60D0 2,29 68,15 45,719581 EUR 3,03 Open End TotalEnergies SE UN47DJ 0,8 68,15 60,313918 EUR 8,56 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.03.2026; 13:55 Uhr

Turbo Open End Bear auf SAP SE

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit TotalEnergies SE UN3YB7 0,69 68,15 74,840699 EUR -9,95 Open End TotalEnergies SE UN5AZ9 1,7 68,15 84,971259 EUR -4,02 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.03.2026; 13:55 Uhr

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!