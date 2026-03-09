Im Streit zwischen Novo Nordisk und dem Telemedizin-Anbieter Hims & Hers gibt es eine erstaunliche Wende- die die Aktie vom Hims & Hers am Montag um 50 Prozent steigen lässt. Warum der Anstieg diesmal dauerhaft sein könnte. Novo Nordisk und Hims & Hers haben im boomenden Markt für Abnehmmedikamente einen überraschenden Schritt gemacht: Der dänische Pharmakonzern zieht seine Patentklage gegen den Telemedizin-Anbieter zurück, wie CNBC berichtet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE