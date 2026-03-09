Stuttgart - Mitglieder der Grünen Jugend sollen den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer auf der Wahlparty der Grünen in Stuttgart zum Gehen gedrängt haben. Kaum habe er das Foyer betreten, sei er von zwei jungen Männern, "ganz klar Grüne Jugend", angeraunzt worden, sagte Palmer dem "Spiegel". "Mir wurde gesagt, dass ich Cem schade und wieder gehen soll." Niemand habe ihn eingeladen, er solle verschwinden.



Die Grüne Jugend in Baden-Württemberg wollte sich dem Magazin zufolge zu den Schilderungen Palmers nicht äußern. Tatsächlich ist Palmer aber bei den Grünen umstritten. Nach mehreren Skandalen hatte er im Jahr 2023 die Partei verlassen.



Der Bürgermeister Ryyan Alshebl aus der kleinen Gemeinde Ostelsheim bestätigte die Konfrontation zwischen Palmer und der Grünen Jugend. "Es war kein freundliches Gespräch", sagte Alshebl, "und das lag nicht an Boris Palmer". Solch schlechtes Verhalten habe er zuletzt in der Grundschule erlebt.





© 2026 dts Nachrichtenagentur