Ölmarkt im Krisenmodus: Ölpreis-Schock durch Iran-Konflikt eskaliert

Der Ölmarkt erlebt derzeit einen historischen Preisschock. Nachdem der Konflikt zwischen den USA, Israel und Iran eskaliert ist, sind die Rohölpreise zeitweise um fast 30 Prozent gestiegen und haben mit rund 119 US-Dollar je Barrel den höchsten Stand seit 2022 erreicht. Auslöser sind massive Versorgungsängste rund um die Straße von Hormus, jene Meerenge, durch die etwa ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung transportiert wird.

Mehr eigenes Öl für Europa?

Störungen in dieser strategischen Passage könnten den globalen Energiemarkt über Wochen oder sogar Monate unter Druck setzen. Bereits jetzt berichten Marktbeobachter von eingeschränkten Tankerbewegungen, Produktionskürzungen im Nahen Osten und steigenden Sicherheitsrisiken für Energieinfrastruktur in der Region. Für Europa bringt diese Entwicklung eine alte Frage mit neuer Dringlichkeit zurück auf die Agenda: Wie sicher ist die eigene Energieversorgung wirklich?



Steigende geopolitische Spannungen, fragile Lieferketten und stark schwankende Energiepreise rücken die Versorgungssicherheit erneut in den Fokus. Vor diesem Hintergrund gewinnt die heimische Öl- und Gasproduktion innerhalb Europas zunehmend an strategischer Bedeutung. Das australische Unternehmen ADX Energy, das bereits Öl und Gas in Österreich produziert und weitere Projekte in Österreich sowie Italien entwickelt, sieht sich nach eigenen Angaben als Teil dieser Entwicklung. In einem Interview erklärte das Management um Executive Chairman Ian Tchacos, dass Europa seine eigenen Energieressourcen stärker nutzen müsse, um langfristig unabhängiger von Importen zu werden.