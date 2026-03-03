Welchau überrascht mit massivem Ressourcenplus

Anzeige / Werbung

ADX Energy hat das Ressourcenpotenzial seines Welchau-Projekts in Oberösterreich nach neuen Auswertungen und Testergebnissen deutlich angehoben. Das Unternehmen beziffert das kombinierte Potenzial nun auf 387 Milliarden Kubikfuß Gas sowie 31 Millionen Barrel Leichtöl und Kondensat, jeweils als Pmean-Wert. Damit gewinne das Projekt aus Sicht des Managements erheblich an strategischer Bedeutung für den europäischen Gasmarkt.

Deutlich höhere Ressourcenschätzung

ADX Energy teilte mit, eine überarbeitete Bewertung der sogenannten Prospective Resources für die Welchau-Struktur vorgelegt zu haben. Prospective Resources sind geschätzte, noch nicht durch Förderung bestätigte Mengen an Öl und Gas. Das Management teilte mit, Sie gelten als geologisch plausibel, sind jedoch mit Entdeckungs- und Entwicklungsrisiken verbunden.



Der neue Mittelwert, der sogenannte Pmean, liege bei 387 Milliarden Kubikfuß Gas und 31 Millionen Barrel Leichtöl und Kondensat. Ein Kubikfuß ist eine Volumeneinheit für Gas, 1 BCF entspricht einer Milliarde Kubikfuß. Solche Mengen seien für ein Onshore-Projekt in Mitteleuropa beachtlich.