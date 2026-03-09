Das "Elli Power Center" in Salzgitter ist nicht allzu groß und doch bemerkenswert: Der Volkswagen-Konzern will zum "integrierten Energieakteur" werden, der von der Batteriezellenproduktion bis zur Speichervermarktung alles unter einem Konzerndach vereint. VW steht künftig auch für stationäre Batteriespeicher. Der Startschuss zu dieser Erweiterung des Geschäfts erfolgte mit dem Netzanschluss des "Elli PowerCenter" in Salzgitter, den die Konzerntochter Elli (Volkswagen Group Charging GmbH) am Montag bekanntgab. Der Anbieter von Energie- und Ladelösungen für Elektromobilität hat nach mehrmonatiger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland