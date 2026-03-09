Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt setzt zu Wochenauftakt seinen Abwärtstrend fort - belastet vom anhaltenden Anstieg der Ölpreise. Auslöser waren Angriffe auf iranische Öltanker und Öllager am Wochenende durch Israel. Händler sprechen von Stagflationsängsten. Anleger sind besorgt, dass die Inflation steigt und die Konjunktur leidet, sollte sich der Ölpreis länger auf dem hohen Niveau bewegen. Und noch gebe es keine Anzeichen für ein Ende des Militäreinsatzes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab