Montag, 09.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Verdoppelt - und noch nicht am Ziel? Dieser Rohstoff-Explorer profitiert vom Antimon-Boom
WKN: A3CNLD | ISIN: US5738741041 | Ticker-Symbol: 9MW
Tradegate
09.03.26 | 17:07
77,59 Euro
+0,54 % +0,42
Branche
Netzwerktechnik
Aktienmarkt
NASDAQ-100
1-Jahres-Chart
MARVELL TECHNOLOGY INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MARVELL TECHNOLOGY INC 5-Tage-Chart
Marvell Technology Aktie im Fokus: KI-Chips treiben Wachstum - Jetzt Aktien kaufen?

Die Marvell Technology Aktie rückt zunehmend in den Fokus der Anleger. Der Halbleiterhersteller profitiert stark vom weltweiten Boom rund um künstliche Intelligenz und Rechenzentren. Besonders die Nachfrage nach spezialisierten Chips für Cloud- und KI-Infrastruktur sorgt für kräftige Wachstumsprognosen.

Nach neuen Unternehmensprognosen könnten die Umsätze von Marvell in den kommenden Jahren deutlich steigen - ein Signal, das auch an der Börse für Aufmerksamkeit sorgt. Für Investoren stellt sich daher die zentrale Frage: Ist die Marvell Technology Aktie eine Chance für Anleger, die Technologie-Aktien kaufen möchten?

Marvell Technology Aktie Chartanalyse - Daily:

Marvell Aktie Prognose und Analyse am 09.03.26 - Daytrading

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.

© 2026 XTB
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.