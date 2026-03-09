Zürich - An den Devisenmärkten haben sich die wichtigsten Währungspaare im Verlauf des Montags in der Summe nur wenig bewegt. Im frühen Handel hatte der plötzliche Sprung der Ölpreise noch für stärkere Bewegungen gesorgt. Danach setzte eine gewisse Beruhigung ein, was sich auch auf den Devisenmarkt auswirkte. Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich kaum von der Stelle. Am Nachmittag pendelte es in einer engen Spanne um die Marke von 0,7786. Noch in der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
