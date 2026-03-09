Stephan Fritz (Flossbach von Storch): Risikohinweis

06.03.2026 -

"Alle verdienen - nur ich nicht?" - Dieses Gefühl ist an der Börse weit verbreitet, gefährlich und oft der Ursprung von Verlusten. Warum "Fear of Missing Out" keine gute Anlagestrategie ist.

Mitte Februar haben wir unsere Follower auf unserem LinkedIn-Kanal in einer kleinen Umfrage gefragt: Was ist für euch aktuell die größte Herausforderung beim Investieren? Die häufigste Antwort lautete: FOMO - "Fear of Missing Out", also die Angst, etwas zu verpassen. Nicht schnell genug zu sein. Nicht mutig genug zu sein.

Wenn Kurse laufen, KI-Hypes Schlagzeilen dominieren und einzelne Märkte scheinbar nur eine Richtung kennen, entsteht schnell das Gefühl: Alle verdienen - nur ich nicht. Genau deshalb möchten wir uns heute mit diesem Thema befassen - verbunden mit einem Risikohinweis in eigener Sache.

Der Kapitalmarkt im Jahr 2025 war geprägt von Gegensätzen: geopolitische Unsicherheit, KI-Euphorie und starke Währungsbewegungen bestimmten das Bild. Die Goldpreisentwicklung war 2025 stark, der Dollar schwach - und für viele Anlegerinnen und Anleger ein Performance-Spielverderber. Aktien? Nichts für schwache Nerven.

Im Januar erschreckte das chinesische Start-up Deepseek die Märkte, im April sorgten Zolldrohungen von US-Präsident Trump für Verunsicherung. Kurz darauf: Erholung. Deals. Neue KI-Fantasien - und die Rekordjagd an den US-Börsen ging weiter. Ein Jahr voller Extreme - und genau der Nährboden für FOMO.

Unsere Multi-Asset-Strategie verzeichnete im Vergleich zum S&P500 deutlich geringere Rücksetzer. Breite Diversifikation und Absicherung haben Nerven geschont. Ja, Absicherung kostet Rendite. Aber man kann sie auch als Ruhiger-Schlaf-Prämie verstehen.

Welches Fazit werden wir Ende 2026 ziehen?

Das wissen wir nicht.

Was wir wissen: Auch das aktuelle Marktumfeld verlangt Anlegerinnen und Anlegern viel Disziplin ab. Realistische Renditeerwartungen. Ein nüchterner Blick auf Bewertungen. Eine robuste Portfoliokonstruktion. All das ist wichtiger denn je.

Aus Angst, etwas zu verpassen, die eigenen Grundsätze über Bord zu werfen, das halten wir derzeit für das größte Anlagerisiko.

Mit unserer Marktsicht ecken wir gelegentlich an - und genau das schätzen viele unserer Kundinnen und Kunden seit Jahren. Dass diese Ecken und Kanten keine Marketingfloskeln sind, zeigt unser Pentagramm. Es steht für eine Philosophie, die nicht beliebig ist.

Wir machen daraus keinen Kreis, nur damit er überall hineinpasst. Wir ersetzen Diversifikation nicht durch mutige Konzentration. Wir tauschen Wert nicht gegen schicke Trends und ersetzen Qualität nicht durch knackige Narrative - in der Hoffnung (statt Solvenz), es werde schon gutgehen. Und wir bleiben nicht "flexibel", indem wir jeweils das zur Anlagephilosophie erklären, was gerade angesagt ist.

Nicht mit uns.

Wir bleiben unserer Investmentidee treu. Darauf können Sie sich auch 2026 verlassen.