DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 37

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

München (pta000/09.03.2026/17:42 UTC+1)

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 2. März 2026 bis einschließlich 8. März 2026 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 513.466 Stammaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 02.03.2026 14.151 85,1177 CBOE Europe (CEUX) 02.03.2026 150.000 85,8583 Xetra 03.03.2026 160.000 82,5997 Xetra 04.03.2026 80.000 83,1990 Xetra 05.03.2026 56.094 81,9429 Xetra 06.03.2026 53.221 80,2159 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

