Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist auch zu Beginn der neuen Woche im Banne des Iran-Krieges gestanden. Belastet wurden die Dividendenpapiere vom scharfen Anstieg der Ölpreise. Auslöser waren Angriffe auf iranische Öltanker und Öllager am Wochenende durch Israel. Der Druck liess allerdings nach, als eine Debatte über die Freigabe von Ölreserven losgetreten wurde. Händler sprachen von Stagflationsängsten. Anleger seien besorgt, dass die Inflation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab