Dieser Milliardär hat zuletzt in massivem Umfang Anteile am Chipdesigner Nvidia gekauft. Warum setzt der Mann, der mit Tesla ein enormes Vermögen erwirtschaftet hat, plötzlich auf die Halbleiter-Aktie? Weiß er mehr als die Börsianer? Leo KoGuan ist ein Milliardär, den viele wegen seiner extrem konzentrierten Aktienwette auf Tesla kennen. Sie haben ihn sehr reich gemacht. Nun scheint der Investor, der zeitweise der drittgrößte Aktionär des E-Autobauers ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE