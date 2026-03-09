Es war ein wilder Auftakt in die neue Börsenwoche. Zunächst sorgte der kräftige Anstieg der Ölpreise rund um den Globus für große Sorgen. Schließlich sprangen Brent- und WTI-Öl erstmals seit 2022 wieder über die psychologisch wichtige Marke von 100 Dollar. Im weiteren Handelsverlauf gaben sie wieder nach, woraufhin Dow und Nasdaq anziehen konnten.Zudem sorgten leise Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Krieges für einen Stimmungsumschwung an den US-Börsen. Trump sagte laut einer "CBS News"-Reporterin: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär