Berlin - Forsa-Chef Manfred Güllner erwartet nach dem Wahlsieg des Grünen-Spitzenkandidaten Cem Özdemir in Baden-Württemberg keine neue Flügeldebatte zwischen Realos und Linken bei den Grünen.



"Was immer ausgeblendet wird: Es ist eine Landtagswahl, die von der Bundespolitik kaum beeinflusst wird", sagte der Chef des Meinungsforschungsinstituts der "Rheinischen Post" (Dienstag).



"Die Grünen geben sich links, sie haben aber eine ganz besondere Wählerschaft aus den oberen Bildungs- und Einkommensschichten", so Güllner. "Das ist nicht vergleichbar mit der Linken. Es kommt deshalb nicht auf Links oder Mitte an, sondern darauf, bundesweit mit geeigneten Personen für eine pragmatische Politik zu sorgen."



Mit Blick auf die Wahl von Özdemir sagte er der Zeitung: "2011 dachte man, die Wahl von Kretschmann sei ein Betriebsunfall gewesen - aber dann war man mit ihm extrem zufrieden. Özdemir tritt nun in seine Fußstapfen, wie er es machen wird, wird sich aber noch zeigen."





