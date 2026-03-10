Washington - US-Präsident Donald Trump hat ein mögliches baldiges Kriegsende im Nahen Osten angedeutet. "Ich denke, der Krieg ist so gut wie beendet", sagte er dem US-Sender CBS. Die USA seien "dem Zeitplan weit voraus". Auf die Frage, ob der Krieg diese Woche zu Ende sein könnte, antwortete Trump mit "Nein", fügte jedoch hinzu, dass er "bald" enden werde.



Zugleich drohte Trump dem Iran mit "Tod, Feuer und Zorn", sollte das Land weiterhin den Öltransport im Nahen Osten stören. Wenn der Iran weiter irgendetwas unternehme, was den Ölfluss in der Straße von Hormus stoppe, werde er von den Vereinigten Staaten von Amerika "zwanzigmal härter getroffen" werden als bisher, schrieb er bei seinem Kurznachrichtendienst Truth Social. "Darüber hinaus werden wir leicht zerstörbare Ziele ausschalten, die es dem Iran praktisch unmöglich machen werden, jemals wieder als Nation aufgebaut zu werden - Tod, Feuer und Zorn werden über sie hereinbrechen - aber ich hoffe und bete, dass dies nicht geschieht."



Die iranischen Revolutionsgarden hatten zuvor erklärt, dass arabische und europäische Länder ab Dienstag die Meerenge passieren dürften, unter der Bedingung, dass sie die Botschafter der USA und Israels aus ihrem Hoheitsgebiet ausweisen.





