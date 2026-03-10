Es bleiben schwere Zeiten für die ohnehin schon gebeutelten Lanxess-Aktionäre. Der Iran-Krieg hat den grundsätzlich soliden Jahresauftakt komplett zunichte gemacht und nun mehren sich wieder Negativ-Meldungen. So hat nun die Ratingagentur Moody's die Bonität des Chemiekonzerns Lanxess nach dem vorerst gescheiterten Verkauf seiner Beteiligung herabgestuft.Die Einstufung wurde von "Baa3" auf "Ba1" gesenkt. Damit liegt das Rating nun unterhalb des sogenannten Investment-Grade-Bereichs und damit im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
