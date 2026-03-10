EQS-News: Masterflex SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Masterflex liegt nach vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 im Rahmen der Prognose - erneut Rekordwerte beim Ergebnis



Masterflex liegt nach vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 im Rahmen der Prognose - erneut Rekordwerte beim Ergebnis Konzernumsatz steigt auf 102,6 Mio. Euro (Vorjahr: 98,1 Mio. Euro)

Neue Rekordwerte beim Ergebnis: operatives EBITDA steigt um 7,4 % auf 19,5 Mio. Euro (Vorjahr: 18,2 Mio. Euro), operatives EBIT steigt um 9,8 % auf knapp 14,0 Mio. Euro (Vorjahr: 12,7 Mio. Euro), EBIT um 9,2 % auf 13,7 Mio. Euro (Vorjahr: 12,5 Mio. Euro)

Eigenkapitalquote auf 73,3 % verbessert und Verschuldung deutlich reduziert Gelsenkirchen, 10. März 2026 - Die Masterflex SE ( ISIN: DE0005492938 ) hat nach vorläufigen Zahlen die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 erreicht und neue Rekordwerte beim Ergebnis erzielt. Der Vorstand hatte für das Gesamtjahr 2025 einen Umsatz von 100 Mio. Euro bis 105 Mio. Euro sowie ein EBIT von 12 Mio. Euro bis 15 Mio. Euro prognostiziert. Der Konzernumsatz stieg auf 102,6 Mio. Euro und hat damit das Vorjahresniveau von 98,1 Mio. Euro um 4,6 % übertroffen. Das operative Geschäft entwickelte sich trotz eines weiterhin anspruchsvollen konjunkturellen Umfelds erfreulich. Besonders positiv verlief im Jahr 2025 die Entwicklung des US-amerikanischen Teilkonzerns. Auch der Medizintechnikbereich zeigte eine dynamische Nachfrageentwicklung. Dadurch erhöhte sich der Anteil der margenstarken Medizintechnik am Konzernumsatz von 18 % im Jahr 2024 auf 21 % im Geschäftsjahr 2025. Trotz des konjunkturellen Gegenwinds, der insbesondere in Deutschland spürbar war, ging die Nachfrage in den unter "Tech" zusammengefassten industriellen Abnehmerbranchen sowie im Handelsgeschäft nur moderat zurück. Der Auftragsbestand blieb mit 19,8 Mio. Euro zum Jahresende stabil und entsprach damit dem Vorjahresniveau. Auf der Ergebnisseite konnte Masterflex erneut Rekordwerte erreichen. Beim operativen EBITDA verzeichnete Masterflex einen Anstieg um 7,4 % auf 19,5 Mio. Euro (Vorjahr: 18,2 Mio. Euro), das operative EBIT lag mit 14,0 Mio. Euro um 9,8 % über dem Vorjahreswert von 12,7 Mio. Euro und damit ebenfalls auf einer neuen Bestmarke. Daraus resultiert - trotz Belastungen aus Währungsverlusten sowie Anlaufkosten für den neuen Standort in Marokko - eine abermalige Steigerung der operativen EBIT-Marge im Geschäftsjahr 2025 auf 13,6 % gegenüber 13,0 % im Vorjahr. Das EBIT bewegte sich mit 13,7 Mio. Euro (Vorjahr: 12,5 Mio. Euro) im Bereich der prognostizierten Bandbreite. Damit zeigt die Masterflex Group nachhaltige Ergebnisstärke. Auch auf der Finanzierungsseite konnte Masterflex seine solide Position weiter stärken. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf 73,3 % (Vorjahr: 67,7 %). Gleichzeitig wurden die Finanzverbindlichkeiten deutlich reduziert. Die Nettoverschuldung sank auf 2,7 Mio. Euro nach 9,0 Mio. Euro im Vorjahr. Der Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung/EBITDA) verbesserte sich damit nochmals deutlich auf 0,1 (Vorjahr: 0,5). Dr. Andreas Bastin, CEO der Masterflex SE, kommentiert: "Wir haben im Geschäftsjahr 2025 trotz eines weiterhin herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds unsere Prognosen erfüllt, ein solides Umsatzwachstum erzielt und dank kontinuierlicher Effizienzverbesserungen unsere Profitabilität leicht ausgebaut. Besonders erfreulich ist die Entwicklung unseres Medizintechnikgeschäfts sowie die weitere Stärkung unserer Bilanz. Aufbauend auf dieser soliden Basis sind wir in einer guten Ausgangslage, um unseren gewohnten Wachstumskurs in den kommenden Jahren fortzusetzen." Hinweis: Die Zahlen stehen noch unter dem Vorbehalt der Bestätigung durch die Abschlussprüfer und der Billigung durch den Aufsichtsrat. Der Konzernabschluss 2025 und die Prognose 2026 werden am 31. März 2026 veröffentlicht.



Über Masterflex SE:

Die Masterflex Group ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme. Mit 14 operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Gruppe nahezu weltweit vertreten. Wachstumstreiber sind die Internationalisierung, Innovation, operative Exzellenz und Digitalisierung. Seit dem Jahr 2000 ist die Masterflex-Aktie (WKN: 549293 , ISIN: DE0005492938 ) im Prime Standard der Deutschen Börse zugelassen.



IR Kontakt:

Susan Hoffmeister

Investor Relations

Tel.: +49 89 125 09 03 33

sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de



