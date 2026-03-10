Masterflex - Während viele deutsche Nebenwerte 2025 mit Konjunkturfrust kämpfen, liefert Masterflex SE (ISIN: DE0005492938) eine Vorlage, die Anleger lieben: Prognose erreicht, Ergebnis-Rekorde aufgestellt - und die Verschuldung fast eliminiert. Besonders spannend: Medizintechnik wächst zur stärkeren Ertragssäule, während die USA als Wachstumsmotor glänzen. Prognose erfüllt - Umsatz wächst trotz Gegenwind Nach vorläufigen Zahlen hat Masterflex die eigene Guidance für 2025 punktgenau getroffen. Der Konzernumsatz steigt auf 102,6 Mio. Euro und liegt damit 4,6% über dem Vorjahr (98,1 Mio. Euro). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
