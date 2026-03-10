EQS-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Unternehmensrestrukturierung

Evotec gibt 'Horizon' bekannt - Meilenstein der strategischen Transformation für schnelleres Wachstum und mehr Agilität Horizon setzt die 2024 mit Priority Reset gestartete mehrstufige Transformation fort und etabliert neues Operating Model entlang der drei Säulen: Operations, Wissenschaft und Kommerzielle Umsetzung

Operations: Globaler Footprint wird weiter auf 10 Standorte verschlankt, um Organisationsstrukturen zu vereinfachen und Kostenbasis zu verbessern

Wissenschaft: Exzellenzzentren bündeln Expertise und schaffen Innovations - Infrastruktur, um wissen schaftliche Führungsrolle weiter auszubauen und Wettbewerbsfähigkeit in wertschöpfungs starken Segmenten zu stärken

Kommerzielle Umsetzung: Optimierte Vertriebs - und Kundenorganisation ermöglicht schnellere Ausführung, klarere Verantwortlichkeiten und verbesserte Reaktionsfähigkeit gegenüber Kunden

Neues Operating Model ist auf mehr Agilität und nachhaltiges Wachstum ausgelegt, um verbesserte Wertschöpfung zu ermöglichen

Die strukturellen Horizon - Maßnahmen werden voraussichtlich ~75 Mio. € Run - Rate-Einsparungen bis Ende 2027 generieren

Einführung eines gestaffelten mittelfristigen Finanz-Ausblicks für den Zeitraum 2026-2030, abgestimmt auf Trans formations-Roadmap

Webcast und Telefonkonferenz für Investoren und Analysten heute um 15:00 Uhr MEZ; Details unten bzw. unter diesem Link

Hamburg, 10. März 2026 - Evotec SE (NASDAQ: EVO; Frankfurt Prime Standard: EVT) gab heute "Horizon" bekannt - die nächste Phase der mehrstufigen Transformationsinitiative des Unternehmens. Horizon treibt die Entwicklung von Evotec voran, indem es ein neues, fokussiertes Operating Model entlang der drei Säulen Operations, Wissenschaft und Kommerzielle Umsetzung implementiert. Das Modell ist an ein Marktumfeld mit normalisierter Nachfrage und gestiegenen Erwartungen an wissenschaftliche und operative Leistung angepasst. Es ist darauf ausgerichtet, ein über dem Markt liegendes Wachstum zu erzielen und die operative Performance zu erhöhen. Es baut auf dem Priority Reset im Jahr 2024 sowie auf der Definition strategischer Prioritäten im Jahr 2025 für die mittelfristige Wertsteigerung auf. Horizon wird Organisationsstrukturen vereinfachen, die Expertise von Evotec in fokussierten Exzellenzzentren neu organisieren und den Footprint des Unternehmens auf eine diszipliniertere Ausführung in hochwertigen Segmenten der Wirkstoffforschung (Drug Discovery) und präklinischen Entwicklung ausrichten. Dr. Christian Wojczewski, Vorstandsvorsitzender von Evotec: "Horizon ist der nächste Schritt unserer strukturierten Transformation, um Evotec für nachhaltiges, qualitativ hochwertiges Wachstum zu positionieren. Nach den disziplinierten Maßnahmen zur Kostensenkung der vergangenen zwei Jahre und den im Jahr 2025 definierten strategischen Prioritäten transformieren wir nun unser Operating Model. Das ermöglicht eine tiefere Integration, schnellere Entscheidungen und mehr Agilität gegenüber unseren Kunden und Partnern. Horizon richtet Evotec bis 2027 auf eine verbesserte Performance aus und legt zugleich das Fundament für weitere Optimierung und eine intelligente Skalierung bis 2030." Strategischer Hintergrund Horizon ist ein wichtiger Schritt, um Evotec für die nächste Entwicklungsphase des globalen Marktes für Wirkstoffforschung und präklinische Entwicklung zu positionieren - getragen von verbesserter wissenschaftlicher Exzellenz sowie Fortschritten in Data Science, Automatisierung und KI. Mit dem Programm schafft Evotec die Voraussetzungen für eine diszipliniertere Kostenbasis, einen höherwertigen, technologiegetriebenen Umsatzmix und verbesserte operative Margen - und damit für nachhaltiges, profitables Wachstum. Die organisatorische Straffung steigert die Agilität und Reaktionsfähigkeit und ermöglicht eine effizientere Durchführung, insbesondere im Bereich Drug Discovery & Preclinical Development (D&PD). Horizon beschleunigt die Umsetzung von Evotecs vier strategischen Hebeln zur mittelfristigen Wertsteigerung: Wachstumraten über dem Marktniveau bei verbesserter Umsatzqualität Konsequenter Fokus auf operative Exzellenz Verbesserte Monetarisierung der Technologie und Assets von Just - Evotec Biologics Zusätzliches Wachstumspotential durch Erträge aus der verpartnerten Asset-Pipeline Umsetzungsplan Im Rahmen der Transformation beabsichtigt Evotec, seinen globalen Footprint - von 2024 bis 2025 bereits von 19 auf 14 Standorte reduziert - innerhalb der nächsten zwei Jahre weiter auf 10 Standorte zu optimieren. Die Optimierung geht mit einer Anpassung der Belegschaft einher, die standortübergreifend bis zu 800 Positionen betrifft. Exzellenzzentren werden Kernkompetenzen bündeln und so eine zentralisierte Innovationsinfrastruktur ermöglichen. Dieses fokussierte Modell zielt darauf ab, Evotecs wissenschaftliche Expertise zu stärken, die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern und das Wachstum in hochwertigen, technologiegetriebenen Bereichen zu unterstützen. Die Umsetzung dieser Maßnahmen wurde bereits eingeleitet. Erste operative Effekte werden für die zweite Jahreshälfte 2026 erwartet. Horizon soll - unter Berücksichtigung von stufenweisen Personalmaßnahmen gemäß der lokalen gesetzlichen Bestimmungen - bis Ende 2027 umgesetzt sein. Die organisatorischen Veränderungen und die damit verbundenen Kosten hängen von verschiedenen Annahmen ab, einschließlich lokaler gesetzlicher Anforderungen. Evotec verpflichtet sich zu einem transparenten Prozess und erwartet keine wesentlichen Beeinträchtigungen laufender Kundenprogramme. Paul Hitchin, Finanzvorstand von Evotec: "Aus finanzieller Sicht steht Horizon für eine grundlegende Neuausrichtung unseres Operating Models und unserer Kostenstruktur. Wir vereinfachen unsere Kostenbasis, verlagern Ressourcen auf höherwertige, auf geistigem Eigentum basierende Programme und verbessern die operative Leistungsfähigkeit im gesamten Unternehmen, um Wert für unsere Stakeholder zu schaffen. Während wir 2026 als ein Übergangsjahr betrachten, ist unser Ziel eine strukturell fokussiertere Organisation mit verbesserter langfristiger Profitabilität und gestärkter Cash-Generierung ab dem Jahr 2027 und darüber hinaus." Finanzzahlen und Mittelfristiger Ausblick Im Zusammenhang mit dem Start von Horizon und dem erwarteten Übergangsjahr 2026 aktualisiert Evotec den mittelfristigen Ausblick, um einen phasenweisen Verlauf von 2026 bis 2030 abzubilden. Der aktualisierte mittelfristige Ausblick berücksichtigt sowohl den zeitlichen Verlauf der Restrukturierungsmaßnahmen als auch die fortlaufende Weiterentwicklung des Umsatzmixes über Evotecs zwei Geschäftssegmente hinweg. Vorläufige Geschäftsentwicklung 2025 (ungeprüft) Zur besseren Transparenz im Rahmen des aktualisierten Ausblicks veröffentlicht Evotec vorläufige, ungeprüfte Finanzzahlen für das Gesamtjahr 2025, vorbehaltlich der finalen Jahresabschluss- und Prüfungsprozesse. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet Evotec Ergebnisse innerhalb der zuvor kommunizierten Prognose: Konzernerlöse von ca. 788 Mio. € am oberen Ende der Prognose von 760 bis 800 Mio. € (811 Mio. € bei konstanten Wechselkursen)

Bereinigtes Konzern-EBITDA von ca. 41 Mio. € gegenüber einer Prognose von 30 bis 50 Mio €

(52 Mio. € bei konstanten Wechselkursen) Evotec wird die endgültigen Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 am 8. April 2026 veröffentlichen. Discovery & Preclinical Development (D&PD) Die vorläufigen, ungeprüften Umsatzerlöse für das Segment D&PD werden voraussichtlich etwa 529 Mio. € (540 Mio. € bei konstanten Wechselkursen) betragen, was einem Rückgang von 13 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das bereinigte EBITDA des D&PD Segments wird voraussichtlich bei etwa -12 Mio. € (-5 Mio. € bei konstanten Wechselkursen) liegen. Just - Evotec Biologics (JEB) Für das Segment JEB erwartet Evotec vorläufige, ungeprüfte Umsätze von rund 259 Mio. € (271 Mio. € bei konstanten Wechselkursen), dies entspricht einem Anstieg von ca. 40 % gegenüber dem Vorjahr. Der Beitrag zum bereinigten EBITDA wird bei ca. 53 Mio. € (57 Mio. € bei konstanten Wechselkursen) erwartet. Horizon: Finanzielle Auswirkungen und Prognose für 2026 Horizon soll bis Ende 2027 weitgehend umgesetzt sein. 2026 wird dabei als ein Übergangsjahr betrachtet, in dem wichtige operative Verbesserungen bereits in der zweiten Jahreshälfte sichtbar werden. Evotec erwartet strukturelle Run-Rate-Einsparungen von rund 75 Mio. € aus den Horizon-Maßnahmen bis Ende 2027, wobei ein erster positiver Beitrag bereits im Jahr 2026 realisiert wird. Für die Umsetzung von Horizon rechnet Evotec im Zeitraum von 2026 bis 2028 mit Cash-basierten Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von insgesamt rund 100 Mio. €. Darüber hinaus werden nicht zahlungswirksame Anteile erwartet, die im Zusammenhang mit Wertminderungen von Vermögenswerten stehen. Evotec startet in das Jahr 2026 mit ca. 60 Mio. € an bereits in 2025 realisierten und vollständig in den strukurell niedrigeren Betriebskosten intergrierten Einsparungen. Diese wurden im Rahmen von Priority Reset erzielt und durch die verstärkte Kapitaldisziplin sowie einen zunehmend technologiegetriebenen Umsatzmix ermöglicht. Die strukturellen Kostensenkungen - kombiniert mit verbesserter Auslastung und einer Verlagerung hin zu margenstärkeren technologie- und plattformbasierten Aktivitäten - sollen die operative Leistungsfähigkeit verbessern und eine nachhaltige Margenerweiterung ab 2027 unterstützen. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Evotec: Konzernerlöse von ca. 700-780 Mio. € (730-810 Mio. € bei konstanten Wechselkursen)

Bereinigtes Konzern-EBITDA von ca. 0-40 Mio. € (10-50 Mio. € bei konstanten Wechselkursen) Mittelfristiger Ausblick 2026 bis 2030 Evotec stellt einen neuen mittelfristigen Ausblick für 2026 bis 2030 vor, der die zeitliche Staffelung und die Auswirkungen von Horizon berücksichtigt und gleichzeitig das geplante Unternehmenswachstum beibehält. Der Ausblick folgt einer stufenweisen Entwicklung: Der Konzernumsatz soll bis 2030 auf > 1 Mrd. € wachsen (8-12 % CAGR)

Die bereinigte EBITDA-Marge soll 2028 20 % erreichen und 2030 darüber liegen Der Ausblick spiegelt folgende Faktoren wider: Erwartete Erholung des Marktes für frühe Wirkstoffforschung und präklinische Entwicklung

Kostensenkungen durch Horizon mit positiven Beiträgen ab 2026

Fortgesetzte Verlagerung hin zu margenstärkeren, technologie-gestützen und kapital-effizienten Umsätzen

Fortsetzung der Maßnahmen zur Senkung der Investitionsausgaben (CAPEX) auf unter 10 % des Umsatzes

Operative Leistungsfähigkeit durch erneutes Wachstum nach dem Übergangsjahr 2026 Dieser stufenweise Ansatz definiert eine klare Entwicklung: von der operativen Neuausrichtung, über die Übergangsphase, hin zu nachhaltiger Margenausweitung und skalierbarem Wachstum bis 2030. Detaillierte Informationen zum mittelfristigen Ausblick werden mit den endgültigen Ergebnissen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 am 8. April 2026 veröffentlicht.

