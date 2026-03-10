New York / London - Mit der vagen Hoffnung auf ein baldiges Ende des Krieges der USA und Israels gegen den Iran sind die Ölpreise am Montagabend gesunken. Zuvor hatte eine Reporterin des US-Senders «CBS News» auf der Plattform X nach einem Interview mit US-Präsident Donald Trump geschrieben, dass dieser ein zeitnahes Ende des Krieges gegen den Iran für möglich halte. Der Preis für Rohöl der Sorte Brent fiel daraufhin auf zuletzt etwas weniger als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab