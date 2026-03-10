Kilchberg - Der Premiumschokoladen-Hersteller Lindt & Sprüngli hat im letzten Jahr dank saftigen Preisaufschlägen mehr Gewinn gemacht. Den Aktionären will er die Teilhabe mit einer stark erhöhten Dividende versüssen. Der Produzent von Lindorkugeln, Dubai-Schokolade und Pralinés schrieb im Geschäftsjahr 2025 einen Betriebsgewinn (Ebit) von 971,0 Millionen Franken. Das entspricht einer Steigerung um 9,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab