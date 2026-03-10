Peking - Chinas Aussenhandel hat zum Jahresbeginn deutlich stärker zugenommen als erwartet. Wie die Zollbehörde in Peking mitteilte, stiegen die Exporte im Januar und Februar in US-Dollar berechnet um 21,8 Prozent verglichen mit dem gleichen Vorjahreszeitraum. Die Importe legten ebenfalls deutlich um 19,8 Prozent zu. Daraus ergab sich ein Handelsüberschuss von 213,6 Milliarden US-Dollar (fast 184 Milliarden Euro). Analysten hatten vorab mit einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
