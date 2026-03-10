AMD zeigte zum Wochenstart eine deutliche Gegenbewegung aus dem Unterstützungsbereich.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|175,42
|175,64
|09:43
|175,42
|175,62
|09:43
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|09:38
|QNX and AMD Empower Developers with High-Performance, Deterministic Platform for Next-Generation Embedded Systems
|New x86 support unlocks new possibilities for high-performance, consolidated embedded systems across automotive, industrial, robotics, and medical markets NUREMBERG, GERMANY / ACCESS Newswire / March...
► Artikel lesen
|08:18
|AMD: Bodenbildung? Solider Wochenauftakt
|AMD zeigte zum Wochenstart eine deutliche Gegenbewegung aus dem Unterstützungsbereich Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|08:10
|ctrlX OS nun auch für Embedded-CPUs und adaptive SoCs von AMD: Bosch Rexroth macht sein Betriebssystem ...
|Mo
|Schlussglocke: Sinkende Ölpreise beflügeln Dow, Nasdaq & Co - Nvidia und AMD legen zu
|Es war ein wilder Auftakt in die neue Börsenwoche. Zunächst sorgte der kräftige Anstieg der Ölpreise rund um den Globus für große Sorgen. Schließlich sprangen Brent- und WTI-Öl erstmals seit 2022 wieder...
► Artikel lesen
|Mo
|ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Gewinne - Hoffnung auf Ende des Iran-Krieges
| NEW YORK (dpa-AFX) - Leise Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Krieges haben am Montag für einen Stimmungsumschwung an den US-Börsen gesorgt. Die wichtigsten Indizes drehten teils deutlich ins Plus, nachdem...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ADVANCED MICRO DEVICES INC
|175,42
|+3,15 %