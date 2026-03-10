Schlieren - Das Biotechunternehmen Kuros hat Wort gehalten und den Umsatz 2025 um mehr als 70 Prozent gesteigert. Getragen wurde die Entwicklung erneut durch das Knochenersatzprodukt MagnetOs. Konkret setzte Kuros 2025 mit 146,1 Millionen US-Dollar 72 Prozent mehr um als im Vorjahr, wie aus einer Mitteilung vom Dienstag hervorgeht. Hierzu trug das Schlüsselpräparat MagnetOs mit 143,9 Millionen (+71%) den Löwenanteil bei. MagnetOs ist ein Knochenersatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
