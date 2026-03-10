Hugo Boss hat im vergangenen Jahr etwas mehr verdient als erwartet. Doch Konzernchef Daniel Grieder bestätigte trotz des unsicheren Marktumfelds seine vorsichtige Prognose und schlägt einen neuen Kurs bei der Ausschüttungspolitik ein. Die Aktie zieht vorbörslich an. Der Umsatz lag mit 4,3 Milliarden Euro etwa ein Prozent unter dem Vorjahr. Währungsbereinigt legten die Erlöse jedoch um zwei Prozent zu, gestützt von einem starken Schlussquartal. Das EBIT stieg um acht Prozent auf 391 Millionen Euro, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
