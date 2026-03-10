EQS-News: ASG EnergieInvest GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

Köthen, 10. März 2026 - Die ASG EnergieInvest GmbH (ehemals "ASG SolarInvest GmbH"), eine 100%ige Tochtergesellschaft des Photovoltaik-Full-Service-Spezialisten ASG Energie AG, unterstützt als zentrale Holding- und Finanzierungsgesellschaft das dynamische operative Wachstum der gesamten Unternehmensgruppe im deutschen Markt für erneuerbare Energien. Nachdem die ASG-Energie-Gruppe in den vergangenen Jahren ihre eigene Wertschöpfung und operative Leistungsfähigkeit kontinuierlich erhöht hat, steht nun die unmittelbare Realisierung mehrerer Großprojekte im Fokus, die durch die ASG EnergieInvest GmbH kapitalseitig unterlegt wird. Vor diesem Hintergrund begibt die Gesellschaft nun die neue Anleihe "ASG EnergieInvest 2026/2032" (ISIN: DE000A46Z932). Das Wertpapier hat ein Emissionsvolumen von bis zu 10 Mio. Euro und bietet über die Laufzeit von sechs Jahren einen Festzins von 7 % p.a., der halbjährlich ausgezahlt wird. Im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg können interessierte Anleger die Anleihe "ASG EnergieInvest 2026/2032" ab dem 10. März 2026 über die Webseite der ASG EnergieInvest GmbH (www.asg-energie.de/energieinvest/anleihe-3) zeichnen. Die Transaktion wird von der bestin.capital GmbH und Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisors begleitet. Die Neuemission knüpft an das erfolgreiche Kapitalmarktdebüt aus dem Jahr 2023 an. Die im Rahmen der Anleihe "SolarInvest 2023/2028" eingeworbenen Mittel wurden gezielt eingesetzt, um die ASG-Energie-Gruppe operativ und strukturell auf die nächste Wachstumsphase vorzubereiten. Konkret diente der Emissionserlös dazu, bestehende Projekte substanziell weiterzuentwickeln, zusätzliches qualifiziertes Personal einzustellen und die organisatorischen sowie administrativen Strukturen der Gruppe weiter zu stärken. Im Fokus der Projektentwicklung standen auch Projekte, die im Rahmen der 2024 geschlossenen zukunftsweisenden Kooperation mit der envia THERM GmbH akquiriert wurden. Insgesamt konnte die ASG EnergieInvest dank der Anleihe "SolarInvest 2023/2028" ihre Projektpipeline deutlich auf aktuell rund 778 MWp Photovoltaikleistung (Gruppen-Pipeline: rund 1.119 MWp) und rund 640 MWh Speicherkapazität ausbauen, was eine starke Grundlage für weiteres profitables Wachstum bildet. Nach Abschluss dieser Entwicklungs- und Aufbauphase erreichen nun erste Projekte die Baureife und stehen vor der Umsetzung als konkrete Sachwertinvestments. Zur Realisierung dieser Photovoltaik- und Energiespeicherprojekte begibt die ASG EnergieInvest die neue Anleihe "ASG EnergieInvest 2026/2032". Der Emissionserlös ist vorgesehen für die Finanzierung der weiteren Projektentwicklung, des Baus, des Betriebs sowie der Vermarktung von Photovoltaikanlagen und gewerblichen beziehungsweise industriellen Energiespeicherlösungen. Der wesentliche Schwerpunkt liegt auf dem Erwerb von Komponenten für Projekte, die in Summe ca. 128 MWp Photovoltaikleistung und ca. 125 MWh Speicherkapazität erreichen sollen. Die seit dem Kapitalmarktdebüt im Jahr 2023 erzielten operativen Fortschritte sowie die strategische Weiterentwicklung vom klassischen Projektentwickler für Freiflächen-Photovoltaikanlagen hin zu einem regional verankerten, integrierten Energieanbieter stehen im Einklang mit der "Vision 2034" der ASG-Energie-Gruppe. Kern dieser Vision ist die vollständige Abdeckung der Wertschöpfungskette - von der eigenen Stromerzeugung über die Speicherung bis hin zur aktiven Vermarktung der gewonnenen Energie. Ein wichtiger Meilenstein war dabei insbesondere die 2025 erfolgte Beteiligung an der Electric Blue GmbH, einem dynamisch wachsenden Stromdirektvermarkter, wodurch die ASG-Energie-Gruppe ihre Wertschöpfung im Bereich der Energievermarktung gezielt erweitern, den direkten Marktzugang stärken und zusätzliche Erlöspotenziale erschließen konnte. Ein weiterer strategischer Schwerpunkt liegt auf der systematischen Erweiterung des Geschäftsmodells um moderne netzdienliche Grünstromspeicher, die fortan als integraler Bestandteil aller Photovoltaik-Großprojekte der ASG-Energie-Gruppe betrachtet werden. Diese technologische Verzahnung erhöht die Vermarktungsflexibilität, ermöglicht essenzielle netzdienliche sowie weitere arrondierende Leistungen und stärkt die wirtschaftliche Stabilität des gesamten Projektportfolios der Gruppe signifikant. "Die Energiewende verlangt heute nach integrierten Systemlösungen, die Erzeugung, Speicherung und Vermarktung intelligent verbinden. Diese Kombination schafft langfristig stabilere Erlösstrukturen und erhöht unsere Unabhängigkeit von einzelnen Marktzyklen", erklärt Christof Schmieg, Geschäftsführer der ASG EnergieInvest GmbH. "Unsere sehr positiven Erfahrungen mit der ersten Anleihe haben gezeigt, dass der Kapitalmarkt ein idealer Partner für die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie ist. Mit der neuen Anleihe setzen wir diesen Pfad konsequent fort, um unsere bestehenden Projekte effizient umzusetzen. Unser Ziel bleibt es, nachhaltiges profitables Wachstum mit stabilen Cashflows zu verbinden und unsere Investoren langfristig an der Entwicklung eines zukunftsfähigen Energiesystems zu beteiligen." Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") in Luxemburg gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland notifizierte Wertpapierprospekt steht auf der Internetseite der ASG EnergieInvest GmbH (www.asg-energie.de/energieinvest/anleihe-3) zum Download zur Verfügung. Eckdaten der Anleihe "ASG EnergieInvest 2026/2032" Emittentin ASG EnergieInvest GmbH Emissionsvolumen Bis zu 10 Mio. Euro Kupon 7 % p.a. ISIN/WKN DE000A46Z932/A46Z93 Ausgabepreis 100 % Stückelung 1.000 Euro Angebotsfrist 10. März 2026 bis 9. März 2027 Valuta 20. Mai 2026 Laufzeit 6 Jahre: 20. Mai 2026 bis zum 20. Mai 2032 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich nachträglich am 20. Mai und 20. November eines jeden Jahres (erstmals am 20. November 2026) Rückzahlungstermin 20. Mai 2032 Rückzahlungsbetrag 100 % Status Nicht nachrangig, nicht besichert Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 20. Mai 2030 zu 102 % des Nennbetrags

Ab 20. Mai 2031 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Kontrollwechsel

Drittverzug

Negativverpflichtung

Ausschüttungsbegrenzung

Positivverpflichtung

Transparenzverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Prospekt Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland

Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Börsensegment Voraussichtlich ab dem 22. September 2026: Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche Börse AG) Financial Advisors bestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH



