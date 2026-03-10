Finanzierung von Photovoltaik- und Energiespeicherprojekten

Die ASG EnergieInvest GmbH, Finanzierungsgesellschaft der ASG-Energie-Gruppe, begibt eine neue sechsjährige Unternehmensanleihe "ASG EnergieInvest 2026/2032" (ISIN: DE000A46Z932) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 10 Mio. Euro. Die Anleihe wird jährlich mit 7,00 % p.a. verzinst (halbjährliche Auszahlung) und kann ab heute über die Website der Emittentin ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro gezeichnet werden.

Die Mittel aus der Emission sollen vor allem in die Umsetzung und Finanzierung neuer Photovoltaik- und Energiespeicherprojekte fließen, die derzeit die Baureife erreichen. Geplant ist unter anderem die Finanzierung von Projekten ...

