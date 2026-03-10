DJ Nordex erhält Aufträge über nahezu 280 MW in Deutschland
DOW JONES--Nordex hat weitere Aufträge an Land gezogen. Wie der Windkraftanlagenhersteller mitteilte, hat der langjährige Kunde wpd 40 Turbinen für neun Projekte in Deutschland bestellt. Die Gesamtleistung der Aufträge gab das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen mit 279,2 MW an. Die Bestellungen umfassen jeweils auch einen Premium-Servicevertrag für die Wartung der Anlagen über einen Zeitraum von 15 Jahren. Die Windenergieanlagen sind für verschiedene Windparks in Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Niedersachsen bestimmt.
March 10, 2026
