Zürich - Die neueste Ausgabe des Trendbarometers Immobilien-Investmentmarkt Schweiz 2026 zeigt klar: 98% der befragten Immobilieninvestoren betrachten die Schweiz über die kommenden Monate weiterhin als attraktiven oder sehr attraktiven Standort für Immobilieninvestitionen (2025: 93%). Die stabile Wirtschaft, hohe Rechtssicherheit und die trotz geopolitischer Veränderungen robuste Standortqualität festigen die Rolle der Schweiz im internationalen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab