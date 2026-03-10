Zürich - Die Banking-App Yuh strebt weiteres starkes Wachstum an und stellt sich organisatorisch neu auf. Das Unternehmen traue sich zu, mittelfristig auf eine Million Kunden zu wachsen, sagte CEO Jan De Schepper in der TV-Sendung «CEO Talk» von TeleZüri. Derzeit zählt Yuh laut De Schepper rund 400'000 Kunden, während sich die Kundenvermögen auf etwa 3,6 Milliarden Franken belaufen. Mit zusätzlichen Investitionen und einem Ausbau der Standorte soll ...Den vollständigen Artikel lesen ...
