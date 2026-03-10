LEEF emittiert zweite Unternehmensanleihe

Die in Potsdam ansässige LEEF Blattwerk GmbH befindet sich derzeit mit einer neuen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A460QN5) auf Kapitalsuche und möchte dabei bis zu 10 Mio. Euro einsammeln. Das Verpackungs-Unternehmen hat sich in den letzten Jahren deutlich gewandelt und plant nun den nächsten Schritt in seiner Wachstumsstrategie. Inwiefern sich LEEF verändert hat und wie das Geschäftsmodell nun aussieht, erläutert uns Geschäftsführer Jens Christoph im Interview.

Anleihen Finder: Hallo Herr Christoph, LEEF ist aktuell mit einer neuen Anleihe am Kapitalmarkt aktiv. Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt für eine neuen Bond? Wofür sollen die Anleihemittel konkret eingesetzt werden?

Jens Christoph: LEEF hat gerade eine umfassende Transformation abgeschlossen. Der Kauf der wisefood GmbH und die aufwändige Verschmelzung in den verschiedenen unternehmerischen Dimensionen im vergangenen Jahr haben das Geschäftsmodell der LEEF von Grund auf verändert. Die riesige Erweiterung des Sortiments, die Außendarstellung, die Kundengruppen, der gesamte Vertrieb inklusiver der erheblichen Erweiterung der Vertriebskanäle - all das erforderte eine komplette Neuaufstellung und ein Umdenken auf allen Ebenen des Unternehmens. Personell, organisatorisch und auch vom Selbstverständnis her haben wir im Grunde eine neue Firma. Die Mittel fließen direkt in das Wachstum des Unternehmens, das ist zum einen etwas working capital, aber auch in die Verbesserung der technischen Infrastruktur und vor allem in die Warenvorfinanzierung.

Anleihen Finder: Vor drei Jahren sind Sie mit Ihrer ersten Anleihe an den Kapitalmarkt gegangen, nun folgt die Emission einer Folgeanleihe mit einem etwas höheren Volumen.Was hat sich bei LEEF im Vergleich zu damals geändert? Inwiefern sind die Rahmenbedingungen der Anleihe-Emission generell anders?

Jens Christoph: Bei der ersten Anleihe ging es eher um den Ausbau von Palmblatt als Material und als Problemlöser sowie die Sicherstellung einer geeigneten Produktion. Der Wandel vom LEEF zum rein vertriebsorientierten Vollsortimenter kam zeitgleich mit einer Veränderung des Herstellermarktes von Palmblatt in Indien. Seither verfolgt LEEF auch eine dezidierte Multi-Supplier-Strategie. Wir etablieren auch heute natürlich langfristig orientierte Supplier-Partnerschaften, aber der Fokus ist ein anderer. Unsere Supplier-Landschaft ist enorm gewachsen. Zwar ist Palmblatt auch heute noch ein ganz wichtiges Material und steht für eine sehr innovative Produktgruppe, jedoch ist Palmblatt eine von fünf Materialgruppen - essbare Materialien, Papier, Bagasse - also Zuckerrohr -, Holz und eben Palmblatt. Mehrwegartikel kommen noch hinzu.

"Durch den Ausbau des digitalen Vertriebs ist das ganze Geschäftsmodell sehr viel besser skalierbar und der Kundenkreis stark erweitert worden"

Aber wie schon eingangs erwähnt: Die Produkte selbst sind das Eine, aber unsere Sicht auf dem Markt und der Zugang zu den Kunden sind mittlerweile grundverschieden zum vorherigen Geschäftsmodell. Durch den Ausbau des digitalen Vertriebs ist das ganze Geschäftsmodell außerdem sehr viel besser skalierbar geworden, und hinzu kommt, dass der Kundenkreis stark erweitert wurde.

Hinzu kommt, dass wir mit wisefood kein unbeschriebenes Blatt übernommen haben, sondern ein Unternehmen mit echter Strahlkraft und nachgewiesener Innovationskraft. wisefood hat seinen Anfang in der TV-Sendung "Die Höhle der Löwen" genommen, wurde durch den German Accelerator - ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie - international begleitet und mit vielen Auszeichnungen ...

