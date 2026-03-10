Datum der Anmeldung:
06.03.2026
Aktenzeichen:
B11-32/26
Unternehmen:
Renault S.A., Boulogne-Billancourt (FRA); Erwerb einer Beteiligung von mehr als 50 % und alleiniger Kontrolle über Flexis SAS, Boulogne-Billancourt (FRA)
Produktmärkte:
Flottenleasing und -managementdienstleistungen, Herstellung und Vertrieb von Nutzfahrzeugen bis zu 35 Tonnen
06.03.2026
Aktenzeichen:
B11-32/26
Unternehmen:
Renault S.A., Boulogne-Billancourt (FRA); Erwerb einer Beteiligung von mehr als 50 % und alleiniger Kontrolle über Flexis SAS, Boulogne-Billancourt (FRA)
Produktmärkte:
Flottenleasing und -managementdienstleistungen, Herstellung und Vertrieb von Nutzfahrzeugen bis zu 35 Tonnen
© 2026 Bundeskartellamt