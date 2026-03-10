Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt startet am Dienstag einen Erholungsversuch. Aussagen von US-Präsident Trump zum möglicherweise baldigen Ende des Iran-Kriegs sorgen laut Händlern für Hoffnung an den Finanzmärkten weltweit. Die militärischen Ziele seien grösstenteils erreicht worden und der Krieg verlaufe «weit vor dem Zeitplan», so Trump. In unmittelbarer Folge zogen die US-Märkte deutlich an und auch die Börsen in Asien legten zu. Zwar könne die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
