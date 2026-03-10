Vaduz - Die deutschen Exporte gehen im Januar um 2.3% gegenüber dem Dezember 2025 zurück. Der Jahresauftakt ist für die deutsche Industrie ernüchternd. Auftragseingänge, Industrieproduktion und Exporte - alles im Minus. Doch im Detail gab es bei den Exporten durchaus positive Nachrichten. So legten die Ausfuhren in die USA im Januar gegenüber dem Dezember um deutliche 11.7% zu. In Anbetracht der Zollquerelen ist dies durchaus beachtlich. von Thomas ...Den vollständigen Artikel lesen ...
