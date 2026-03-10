Oftringen - Die ista swiss ag, Tochter des in Deutschland ansässigen Immobiliendienstleisters ista SE, hat den Berner Technologie-?Pionier Blockstrom übernommen. Das 2017 gegründete Unternehmen ist spezialisiert auf die digitale Verwaltung und Abrechnung von Energiedaten, insbesondere für Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch (ZEV) und E-?Mobilität. Damit erweitert ista sein Leistungsangebot im Bereich erneuerbare Energien und bietet integrierte Lösungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
