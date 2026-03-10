In weniger als einem Jahr hat der neue Renault-CEO Francois Provost viele Entscheidungen seines Vorgängers Luca de Meo kassiert. Daher wurde sein neuer Strategieplan futuREady mit Spannung erwartet. Die Mehrheit der angekündigten europäischen Modelle wird elektrisch, aber auch Hybride spielen weiter eine große Rolle. Die "Renaulution", die der damalige CEO Luca de Meo vor fünf Jahren vorgestellt hatte, hat den französischen Autobauer in der Elektromobilität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net