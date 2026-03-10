NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach der Vorstellung strategischer Ziele mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Outperform" belassen. Diese enthielten im Vergleich zur Strategie des vorherigen Managements des Automobilherstellers keine Überraschungen, schrieb Stephen Reitman am Dienstag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:09 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000131906
