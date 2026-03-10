Mit den länger werdenden Tagen und dem frischen Schwung der neuen Saison bringt EZVIZ zusätzliche Dynamik in den Frühling mit einer Reihe attraktiver Angebote während des Amazon Spring Sale. Als Marke, die für benutzerfreundliche Smart-Security-Lösungen steht, bietet EZVIZ Haushalten die ideale Gelegenheit, ihren Schutz rund ums Zuhause mit moderner Technologie aufzufrischen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260310031099/de/

Frühjahrsoffensive für smartere Haussicherheit: EZVIZ startet attraktive Angebote zum Amazon Spring Sale

Wenn im Frühling mehr Leben rund ums Haus entsteht sei es durch Besuch, häufigere Paketzustellungen oder mehr Zeit im Garten und im Freien bietet die saisonale Verkaufsaktion auf Amazon den perfekten Zeitpunkt, die eigene Sicherheitsausstattung zu modernisieren. Während des Spring Sale profitieren Kundinnen und Kunden von zeitlich begrenzten Preisnachlässen auf eine ausgewählte Reihe intelligenter Kameras und Zugangslösungen von EZVIZ. So lassen sich Haustüren, Gärten und Außenbereiche einfacher schützen und gleichzeitig die lebendige Energie der neuen Jahreszeit genießen.

CB8 Lite Akku-Kamera-Kit jetzt €79,38, Sie sparen 32%

Flexible Außenüberwachung mit minimalem Wartungsaufwand. Die EZVIZ CB8 Lite überzeugt mit einem akkubetriebenen Design in Kombination mit einem Solarpanel für kontinuierliche Überwachung. Mit gestochen scharfem 2K+-Video und einer vollständigen 360°-Schwenk- und Neigefunktion behält sie auch größere Außenbereiche zuverlässig im Blick. Intelligente KI-Erkennung unterscheidet zwischen Personen und Fahrzeugen und sorgt so für präzisere Benachrichtigungen. Dank Farb-Nachtsicht und wetterfestem Design bietet sie eine besonders komfortable Lösung für Sicherheit rund um die Uhr.

CP4 Kabellose Türspion-Klingel jetzt €119,96, Sie sparen 20%

Ein modernes Upgrade für den klassischen Türspion. Die EZVIZ CP4 ersetzt den herkömmlichen Türspion durch eine integrierte Kamera und einen großen 4,3-Zoll-Innenbildschirm, sodass Nutzer sofort sehen können, wer vor der Tür steht ganz ohne sich der Tür nähern zu müssen. Mit einem weiten 166°-Sichtfeld, intelligenter Personenerkennung und Zwei-Wege-Videoanrufen über die EZVIZ-App sorgt sie für bessere Übersicht und komfortablere Kommunikation an der Haustür.

HP7 Pro 4K Video-Türsprechanlage jetzt €319,98, Sie sparen 36%

Haustürsicherheit mit außergewöhnlicher Klarheit und komfortablem Zugang. Die EZVIZ HP7 Pro erfasst jede Ankunft in beeindruckender 4K-Auflösung und liefert gestochen scharfe Details, sodass Besucher sofort erkannt werden können. In Kombination mit der schnellen Handflächenvenen-Erkennung für kontaktloses Entriegeln entsteht ein besonders komfortables und modernes Zugangserlebnis. Ein 8-Zoll-Touchscreen im Innenbereich sowie Zwei-Wege-Kommunikation runden das System ab und ermöglichen es Hausbesitzern, Besucher zu sehen, mit ihnen zu sprechen und sie sicher willkommen zu heißen.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260310031099/de/

Contacts:

Hazel Han

hanxiao16@ezviz.com