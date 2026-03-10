Eine Korrektur des Aktienkurses um 30 % seit Jahresbeginn schafft einen attraktiven Einstiegszeitpunkt für KION und veranlasst uns, die Aktie von SELL auf BUY hochzustufen. Der jüngste Verkaufsdruck hat die Bewertungsmultiplikatoren wieder in ihren historischen Bereich zurückgebracht, was einen ausgewogeneren Ausgangspunkt für Investoren bietet. Während die operative Umsetzung und der Nachweis einer Margenausweitung weiterhin entscheidend sind, hat sich das Risiko-Rendite-Profil nach der Korrektur erheblich verbessert, was unsere Hochstufung unterstützt. Wir beurteilen auch das Risikoprofil des Unternehmens neu, da die erwartete niedrigere Verschuldung und eine ausgewogenere Fälligkeitsstruktur zu niedrigeren Kapitalkosten führen sollten. Mit einem neuen Kursziel von 55,00 EUR (alt: 48,50 EUR) empfehlen wir, die Aktie zu kaufen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/kion-group-ag
© 2026 mwb research