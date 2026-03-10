EQS-News: Binect AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis

10.03.2026 / 10:45 CET/CEST

BINECT AG: VORLÄUFIGE ZAHLEN FÜR 2025 BESTÄTIGEN ANGEPASSTE PROGNOSE Konzernumsatz steigt um 5,6% auf 22,1 Mio. EUR (Vorjahr: 21,0 Mio. EUR) Unterproportionales Wachstum im Mittelstandsgeschäft

EBITDA beläuft sich auf 767 TEUR (Vorjahr (762 TEUR)

Maßnahmenbündel soll 2026 wieder zu stärkerem Wachstum im Mittelstand führen Weiterstadt, 10.03.2026. Die Binect AG (ISIN: DE000A3H2135) bestätigt auf Basis vorläufiger Zahlen ihre angepasste Prognose aus dem Oktober 2025. Der Konzernumsatz liegt mit 22,1 Mio. EUR 5,6% über dem Vorjahreswert, das Umsatzwachstum bewegt sich damit oberhalb der erwarteten Spanne von 2,5-5,0%. Das EBITDA erhöhte sich nach vorläufigen Zahlen um 0,7% auf 767 TEUR (Vorjahr: 762 TEUR) und war damit wie zuletzt prognostiziert erneut deutlich positiv. In einem schwierigen Umfeld wurde das übergeordnete Ziel profitablen Wachstums erreicht, obwohl das Neukundengeschäft im Mittelstand unter den ambitionierten Erwartungen blieb. Während das Großkundengeschäft insbesondere mit dem Top-Kunden AOK Niedersachsen noch einmal ausgeweitet werden konnte, ist es im Berichtszeitraum nicht gelungen, den Umsatz-Mix wieder stärker auf das Mittelstandsgeschäft, das eine deutlich höhere prozentuale Marge aufweist, auszurichten. Konjunkturschwäche, Unsicherheit und Ressourcenengpässe führten kundenseitig bei vielen Digitalisierungsprojekten zu Zurückhaltung und Verzögerungen. Zwar wurden die zugekauften Fremdleistungen im IT- und Softwarebereich auch 2025 auf niedrigem Niveau gehalten, aber der mit dem hohen Anteil des weniger margenstarken Großkundengeschäfts einhergehende dämpfende Effekt auf das Konzernergebnis konnte nicht vollständig kompensiert werden. Für 2026 werden Vertrieb und Marketing noch stärker darauf ausgerichtet, nachhaltiges und substanzielles Wachstum im Mittelstandsgeschäft mit größeren Kunden zu erzielen. Neben dem Neugeschäft mit Binect-Enterprise-Lösungen bildet die Erschließung neuer Geschäfte, die auf der Integration der Binect-API in weitere Softwarelösungen basieren, die zweite Säule dieser Wachstumsstrategie. Der Jahresauftakt 2026 zeigt erste greifbare Ergebnisse dieser Ausrichtung: Die Vertriebspipeline der Binect GmbH entwickelt sich vielversprechend. Darüber hinaus setzt sich Binect weiter intensiv mit der Entwicklung von neuen attraktiven Lösungsbausteinen rund um das Intelligent Document Processing (IDM) auseinander. Die gestartete eigene IDP-Initiative bereits hat erste Prototypen hervorgebracht. Zudem befindet sich Binect, wie bereits veröffentlicht, in vertieften Gesprächen über strategische Beteiligungen. Eine konkrete Umsatz- und Ergebnisprognose sowie den finalen Konzernabschluss wird der Vorstand mit Veröffentlichung des Geschäftsberichts am 16. April 2026 vorlegen.



