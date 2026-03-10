Original-Research: FACC AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu FACC AG Unternehmen: FACC AG ISIN: AT00000FACC2 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 10.03.2026 Kursziel: 17,00 EUR (zuvor: 12,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach

FY 2025: Signifikanter Anstieg von Top und Bottom Line - Ausblick auf 2026 positiv



FACC hat zuletzt vorläufige Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr und eine erste Guidance für das laufende Jahr veröffentlicht.



[Tabelle]



Wachstumspfad weiter intakt: Mit einem Umsatzanstieg von 18,6% yoy und einer EBIT-Marge von 7,3% verzeichnete FACC ein starkes Schlussquartal, wenngleich die Ergebnisse sowohl auf der Umsatz- als auch auf der Ergebnisebene leicht unterhalb unserer Erwartungen lagen. Im Gesamtjahr markiert 2025 dennoch bereits das vierte Jahr in Folge mit zweistelligem Umsatzwachstum, das sich zunehmend auch in einer verbesserten Profitabilität widerspiegelt. Treiber dieser Entwicklung ist insbesondere das CORE-Programm (siehe Comment vom 13. November 2025), dessen Effizienzmaßnahmen in Kombination mit dem verbesserten Umsatz zu einem EBIT i.H.v. 42,3 Mio. EUR führten.



Modellanpassungen: Die Fortschritte bei der Umsetzung des CORE-Programms reflektieren wir stärker in unseren Prognosen und passen die operativen Annahmen für die kommenden Jahre an. Während die Top-Line-Prognosen weitgehend unverändert bleiben, berücksichtigen wir auf der Kostenseite eine höhere Effizienz in Produktion und Verwaltung. Entsprechend erhöhen wir unsere Ergebnisschätzungen insbesondere ab 2026 und erwarten zukünftig eine sukzessive Verbesserung der Profitabilität.



Ausblick 2026: FACC blickt mit einem prognostizierten Umsatzwachstum von 5-15% (MONe: 11,8%) und einer angestrebten EBIT-Marge von 5,5% (+1,2 PP yoy) optimistisch auf das kommende Geschäftsjahr. Die Guidance unterstreicht den weiteren Hochlauf der Produktionsraten, insbesondere von Airbus (~870 Flugzeuge in 2026, +9,7% yoy), steht jedoch unter dem Vorbehalt der globalen Lieferkettendynamik. Ein zentraler Unsicherheitsfaktor bleibt dabei die anhaltende Triebwerksknappheit, insbesondere bei Triebwerken von Pratt & Whitney, die aufgrund von Qualitätsproblemen teilweise aus dem Flottenbetrieb genommen werden mussten. In der Folge kommt es weiterhin zu verspäteten Triebwerkslieferungen, wodurch Airbus zeitweise fertige Flugzeuge ohne Antriebssystem zwischenparken muss. Für FACC dürften sich die direkten Auswirkungen zunächst jedoch in Grenzen halten, da das Unternehmen seine Komponenten bereits in frühen Produktionsphasen liefert und somit nicht von der finalen Auslieferung abhängig ist. Dennoch könnten anhaltende Engpässe den Produktionshochlauf der OEMs temporär bremsen und damit das kurzfristige Wachstumstempo der FACC reduzieren.



Fazit: FACC hat ein starkes Geschäftsjahr 2025 erfolgreich abgeschlossen und damit weitere Fortschritte auf dem Weg zum mittelfristigen Profitabilitätsziel (8% EBIT-Marge) erzielt. Branchenseitig bleibt das Umfeld insgesamt unterstützend, auch wenn Risikofaktoren wie die anhaltende Triebwerksknappheit sowie geopolitische Unsicherheiten im Mittleren Osten auch im Jahr 2026 für Volatilität in der Lieferkette sorgen könnten. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel von 17,00 EUR.







