Von Robert Jakob Dass der neue Krieg gemäss Trump bald beendet sei, hat die Wertpapierbörsen und allen voran die Energybörsen erst einmal beruhigt. Die Erholung zu Wochenbeginn dürfte jedoch trügerisch sein. Ein einziger Satz des SOTUS macht noch keinen Frühling. Daher wird das Börsengeschehen weiter volatil bleiben, zumal die Bewertungen immer noch anspruchsvoll sind. So liegt das Kurs-/Gewinn-Verhältnis des Standard and Poor's 500 Index über 20. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
