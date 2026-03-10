WOLFSBURG (dpa-AFX) - VW will bis Ende 2026 über die Zukunft des Werks Osnabrück entscheiden. "Wir sind in Osnabrück weiterhin dabei, an einer Lösung zu arbeiten, im Moment noch lösungsoffen, haben dort auch Gespräche beispielsweise mit Rüstungsunternehmen", sagte Konzernchef Oliver Blume bei der Bilanzvorlage in Wolfsburg. "Wir werden im Laufe des Jahres bekanntgeben, wie es dort weitergeht."

Als möglicher Interessent für den Standort gilt seit langem der Rüstungskonzern Rheinmetall . Laut "Automobilwoche" will Rheinmetall dort schusssichere Fahrerhäuser für Militärlaster fertigen lassen. Die Produktion der in Osnabrück gebauten Porsche-Modelle läuft in diesem Jahr aus, Mitte 2027 dann auch die Fertigung des VW T-Roc Cabrios. Das Werk hat rund 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter./fjo/DP/men