- BARCLAYS RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1330 (1320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES REACH PRICE TARGET TO 64 (61) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS PAN AFRICAN RESOURCE PRICE TARGET TO 181 (190) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 5479 (5647) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS STRIX GROUP PRICE TARGET TO 70 (75) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 120 (128) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CLARKSON PRICE TARGET TO 5250 (4750) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1100 (1150) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1150 (1400) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES CLARKSON PRICE TARGET TO 4850 (4350) PENCE - 'BUY' - DZ BANK CUTS RECKITT VAIR VALUE TO 6450 (6650) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2550 (2790) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 625 (710) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2545 (2360) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 360 (340) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ENTAIN PRICE TARGET TO 1040 (1000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 915 (875) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 698 (736) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 530 (640) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 450 (480) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS GREGGS PRICE TARGET TO 1830 (1970) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 1650 (1800) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES ADMIRAL GROUP TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 3550 (3300) PENCE - UBS RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 720 (680) PENCE - 'SELL'
