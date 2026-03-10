Italien bietet investitionssichere Strukturen für die Kombination von Landwirtschaft und Photovoltaik. Daher will Next2Sun dort mit seiner vertikalen Agri-PV-Technologie wachsen. Die Next2Sun-Gruppe hat die Gründung der Next2Sun Italia Srl bekanntgegeben. Mit der neuen Tochtergesellschaft will das Unternehmen die strukturellen Voraussetzungen schaffen, um in dem stark wachsenden Markt für Agri-PV-Lösungen in Italien eine Rolle spielen zu können. Italien bietet laut Unternehmen für seine vertikale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
