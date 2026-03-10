Für Evotec-Aktionäre ist es ein rabenschwarzer Dienstag. Das TecDAX-Papier bricht am Vormittag auf den tiefsten Stand seit fast zehn Jahren ein und reißt die Marke von fünf Euro. Ein umfassendes Restrukturierungsprogramm soll den Hamburgern langfristig Milliardenpotenzial erschließen, doch die Börse ist nicht überzeugt. Das neue Programm nennt sich "Horizon" und sieht eine grundlegende Vereinfachung der Konzernstruktur vor. Evotec, ein Spezialist, der Wirkstoffe für die Pharmaindustrie erforscht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
